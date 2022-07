Luigi Strangis rivela se ha già investito il montepremi vinto ad Amici 21

1 Come ha investito il montepremi Luigi Strangis

Luigi Strangis ha vinto l’ultima edizione di Amici 21 e ora si gode il meritato successo, seguito anche dal primo EP che sta scalando le classifiche musicali (tanto che ne detiene già un record speciale). Ma con il montepremi vinto cosa ha pensato di farci? Li ha investiti in qualche modo o ha pensato di conservarli?

A questi dubbi ha risposto proprio Luigi Strangis durante la seconda puntata dell’imperdibile trasmissione online di Lorella Cuccarini, Dimmi di te. Durante il gioco delle carte in cui ogni ospite deve pescarne una, leggere il quesito e rivelare l’aneddoto, il vincitore di Amici ha dovuto quindi raccontare cosa ne ha fatto dei soldi guadagnati grazie al primo posto raggiunto e se li ha già utilizzati in qualche modo dopo l’ultima intervista in cui ne ha parlato:

“Sicuramente in musica. Avevo già detto che regalerò una vacanza ai miei, quello sicuro. Faccio scegliere a loro dove vogliono andare”, ha fatto sapere Luigi Strangis. Il cantante quindi sembra avere le idee molto chiare su come spendere quanto vinto ad Amici 21 con impegno e sacrificio. Ci sarà dunque tempo per il regalo ai suoi genitori che avranno modo di decidere la meta desiderata. Papà e mamma Strangis saranno sicuramente ben felici di questo dolce pensiero da parte di Luigi.

E non è finita. L’intervista con Lorella Cuccarini si è spostata poi su altri temi: dalla scelta dell’etichetta discografica al rapporto con i suoi fan e non solo. Per saperne di più continuate a leggere il nostro articolo…