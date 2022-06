1 La confessione di Luigi Strangis

È trascorso un mese da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21, coronando così il suo sogno. Da quel momento per il cantante sono arrivate diverse soddisfazioni e importanti traguardi. Solo qualche giorno fa infatti l’ex allievo del talent show ha pubblicato il suo primo EP, che sta già scalando le classifiche. Come se non bastasse Luigi ha dato ufficialmente il via al suo tour instore, durante il quale sta incontrando tutti i suoi fan per la prima volta. Nel mentre in queste ore Strangis è stato ospite a Radio Smeraldo, e nel corso della chiacchierata ha svelato un retroscena che non è passato inosservato. Luigi ha infatti ammesso di aver vissuto un momento difficile pochi giorni prima della finale di Amici 21. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal portale La Nostra Tv:

“È capitato qualche momento no, però sono un tipo che cerca di superarlo subito anche da solo. Cerco di non pensarci troppo e di andare avanti. Un momento no è successo nella settimana della semifinale, dove davvero stavo dando i numeri ma con me stesso in generale, sono stati tipo tre giorni pesanti per me”.

Come se non bastasse Luigi Strangis ha svelato anche cosa ha significato per lui partecipare ad Amici di Maria De Filippi. In più il cantante ha anche ammesso se cambierebbe qualcosa del suo percorso. Ecco cosa ha affermato in merito:

“Partecipare ad Amici è stato emozionante in primis, formativo e divertente. Qual è la parte di me che ha colpito di più il pubblico? È una domanda molto difficile, perché non avendo durante il percorso la possibilità di vedere i social, io spero sia arrivata la semplicità. Se sono arrivato fino a qui è perché tutto quello che ho fatto è servito, quindi non cambierei niente per ora”.

Ma non è finita qui. Proseguendo l’intervista infatti Luigi Strangis ha anche parlato della sua canzone Tienimi Stanotte, e in più ha finalmente parlato dei primi live. Andiamo a leggere le sue parole.