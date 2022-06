Luigi Strangis, finalmente fuori il videoclip di Tienimi Stanotte

1 Il videoclp della canzone Tienimi Stanotte

I fan lo attendevano da tempo e oggi, alle ore 14, finalmente è uscito su Youtube il videoclip di Tienimi Stanotte, il brano di grande successo di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. Il cantante ha da pochissimo pubblicato il suo primo EP, dal titolo Strangis, che può essere acquistato in tutti gli store fisici e digitali. E adesso è finalmente arrivato il videoclip di uno dei suoi brani più famosi.

Come spesso accade, Luigi ha avvertito nei giorni scorsi di questa uscita e oggi, circa un quarto d’ora prima delle 14, ha fatto una live chat proprio su Youtube. All’orario stabilito è uscito il video e in tantissimi erano collegati per vederlo.

Se qualcuno si aspettava di vedere qualche volto conosciuto, così non è stato. Nel videoclip di Tienimi Stanotte Luigi Strangis ha deciso di essere al centro della scena contornato da varie persone. La location è quella di un locale da movida e in varie parti del video ci sono le persone, principalmente ragazze, che gli ballano intorno.

Non poteva mancare la presenza degli iconici occhiali da sole, suo segno distintivo. Ed iinfatti, verso la fine della canzone, li indossano anche tutte le persone presenti nel locale. Non manca nemmeno la chitarra e il suo look è quello che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi nel talent: giubbotto di pelle e stile molto rock. Potete vedere il video qui sotto:

Tornando a parlare dell’album uscito il 3 giugno, in questi giorni si stanno tenendo in varie zone d’Italia gli instore di Luigi Strangis. Ecco dove e quando potete incontrarlo…