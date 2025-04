Dopo le parole di Manuel Bortuzzo a Verissimo anche l’avvocato di Lulù Selassié è intervenuto e smentito il nuotatore, dando una versione dei fatti differente.

Parla l’avvocato di Lulù Selassié

Le ultime parole di Manuel Bortuzzo a Verissimo hanno fatto parecchio rumore. Dopo lo sfogo social di Lulù Selassié e delle sue sorelle, le stesse hanno fatto sapere a Gabriele Parpiglia nel programma 100×100 Parpiglia che hanno intenzione di sporgere denuncia contro il nuotatore.

In trasmissione peraltro è intervenuto anche l’avvocato di Lulù Selassié. Bortuzzo a Verissimo ha ribadito che non ha mai negato un riavvicinamento con la sua ex. Il legale Edoardo Albertario ha fatto sapere che loro apertamente di quello che è nel fascicolo processuale e negli atti: “Di questo riavvicinamento di cui il Bortuzzo ha parlato non vi è traccia. Mai fa cenno di questo. Io questo posso dire. Lui sostiene di non averlo mai negato, ma non l’ha mai detto”.

Sempre su Canale 5 Manuel Bortuzzo ha dichiarato che Lulù Selassié e le sue sorelle avrebbero chiesto ai suoi legali di ritirare tutto. Albertario ha fatto sapere che questo punto gli duole particolarmente a lui e al suo collega:

“Bortuzzo parla di un episodio al quale non era presente. C’è stato solo all’ultima udienza. Quello che lui ha raccontato non è mai avvenuto. Le ragazze hanno dato supporto a Lulù e a loro è stato impedito di avere confronto con chicchessia. Non vi è mai stato un confronto diretto tra nessuna delle tre ragazze e i suoi legali.

C’è stato un confronto abbastanza lungo tra la nostra difesa e quella di Bortuzzo. In quel momento veniamo a sapere da loro che per la prima volta che il ragazzo avrebbe solo voluto delle scuse. Noi abbiamo detto allora che avremmo tentato un contatto. Quando c’è stato non c’era più tale disponibilità alle scuse. Le ragazze non hanno mai parlato con nessuno per scelta della difesa”.

Poi ancora l’avvocato di Lulù Selassié ha fatto un’altra precisazione, dato che Bortuzzo faceva riferimento a dei corsi che la sua ex dovrebbe frequentare dopo la condanna: “La frequentazione dei corsi è un automatismo introdotto dalla riforma del processo. Questi corsi dovrà frequentarli se dovesse essere definitiva la sentenza”.

Al momento però come detto però ci saranno degli ulteriori sviluppi, quindi resterà da capire cosa succederà. Novella2000.it è sempre aperta a qualsiasi chiarimento da parte dei diretti interessati.