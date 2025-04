A 100×100 Parpiglia, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Lulù Selassié e le sue sorelle hanno intenzione di denunciare Manuel Bortuzzo dopo la sua intervista a Verissimo.

“Denunciano Bortuzzo”, la scelta di Lulù Selassie e le sorelle

Domenica Manuel Bortuzzo è stato ospite a Verissimo. In trasmissione ha commentato quanto successo con la sua ex Lulù Selassié. Come noto a carico dell’ex gieffina c’è l’accusa con condanna (e pena sospesa) a 1 anno e 8 mesi per stalking. Il nuotatore ha confidato come sta affrontando questo periodo e rivelato la sua versione dei fatti. Lei però ha sempre smentito.

Quanto detto da Manuel Bortuzzo ha provocato la reazione da parte di Lulù Selassié, così come delle sue sorelle Jessica e Clarissa che sui social hanno chiesto diritto di replica a Verissimo. Intanto, in attesa di capire se ci saranno sviluppi, ieri è andata in onda Studio 100, 100×100 Parpiglia, trasmissione di Giorgia Semeraro e del giornalista Gabriele Parpiglia.

Il programma si è occupato del caso e il suo legale ha fatto sapere che Lulù Selassié e le sue le sorelle potrebbero anche decidere di denunciare Bortuzzo:

“Se Clarissa, Lulù e Jessica prenderanno dei provvedimenti legali dopo le dichiarazioni che Manuel Bortuzzo ha rilasciato a Verissimo? Ne hanno sicuramente diritto, perché è stato attribuito loro dei fatti determinati e gli estremi per la diffamazione ci sono tutti”.

L’avvocato di Lulù Selassié ha continuato: “Poi è una valutazione personale che faranno le ragazze insieme a noi legali, però visto che è stato raccontato un fatto mai avvenuto, davanti a milioni di persone, ci sono gli estremi. Se loro vorranno agire avranno la loro difesa alle spalle“.

A seguito dell’intervento dell’avvocato, il giornalista ha fatto sapere che l’intenzione di Lulù Selassié e quella delle sue sorelle è davvero quella di sporgere denuncia contro Manuel Bortuzzo. Ecco cosa ha detto Parpiglia a tal proposito:

“Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno. Quindi alla domanda di prima fatta all’avvocato, abbiamo una risposta. Probabilmente denunceranno con un altro avvocato dello stesso studio, ma loro denunceranno“.

Questa quindi la risposta da parte di Lulù Selassié e delle sue sorelle dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo. Novella2000.it chiaramente è a disposizione nel caso in cui le parti ritengano opportuno intervenire.