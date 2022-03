1 Lulù Selassié critica sua sorella Jessica

Ancora tensioni tra le sorelle Jessica e Lulù Selassié. Ma cosa è accaduto stavolta? In zona beauty Lucrezia ha ascoltato con attenzione il discorso di Jessica con Delia. La prima raccontava alla modella della sua attuale situazione con Barù. (VIDEO CLICCANDO QUI) Questione che sembra aver seccato non poco Lulù, la quale sostiene come sua sorella debba pensare più a sé, anziché al gieffino. Lei però, al momento, non sembra disposta a farlo e per questo Lucrezia le ha fatto notare:

“Quando le persone che ti amano ti danno un consiglio devi ascoltarle”.

Ha detto Lulù Selassié senza mezzi termini. Dalla sua, invece, Delia (che ha strigliato Barù) crede che Jessica debba osservare il comportamento del concorrente in questi ultimi giorni di permanenza in Casa e poi decidere come agire. Lucrezia, però, non sembra essere dello stesso avviso. Anzi. La ‘fatina’ pare aver perso completamente la fiducia e stima nei confronti del coinquilino ed è convinta che sua sorella Jessica debba aprire gli occhi una volta per tutte:

“Ha avuto gli aerei grazie a te Jessica.. sennò non glieli mandava nessuno. Mi dispiace ma sono troppo vera… sorry. Io sono vera e dico la verità, non sono falsa. Ha avuto due televoti che ha vinto contro due che stanno qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto, molto, molto ambigua”.

Si apprende dal video postato dal GF Vip (CLICCANDO QUI) e da BlogTivvù che ne ha riportato la conversazione. Ma il discorso di Lulù Selassié è molto più ampio e la ragazza sembra essersi fatta una precisa idea su Barù.