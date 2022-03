1 Delia prende le difese di Jessica Selassié

Ieri sera i vipponi si sono ritrovati tutti insieme in veranda per l’ultima cena del venerdì, prima dell’attesa finale del GF Vip, in programma lunedì 14 su Canale 5. Tra un brindisi e una chiacchierata, Jessica Selassié e Barù parlano di ciò che succederà al loro rapporto finita questa esperienza e Delia Duran, lì presente, è intervenuta.

La modella venezuelana ha riportato alla luce lo scontro tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo, lite che tanto ha fatto discutere sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. L’attrice ha spiegato che in realtà Nathaly ha sempre parlato bene di entrambi e che, nonostante tutto, le dispiace che si sia creato questo astio tra le parti. Jessica al contempo ha detto più volte di voler riappacificarsi con la Caldonazzo. Atteggiamento che sembra aver seccato Barù. Proprio lui non sembra essere intenzionato di addentrarsi in discorsi del genere, sebbene il discorso lo tocchi personalmente.

Nei giorni scorsi, infatti, Barù ha confidato di avere dubbi su Jessica, perché lei ha detto di non aver avuto modo e tempo di chiarire con Nathaly Caldonazzo a seguito di tante discussioni. In queste parole Delia Duran ha affermato di non vederci nulla di male e per questo si è schierata dalla parte delle coinquiline, affrontando l’esperto di food. Lui, però, ha continuato a essere restio sulla faccenda: “Non me ne frega niente del rapporto fra Jessica e Nathaly”.

Andiamo a vedere cosa è accaduto ancora…