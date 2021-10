1 La critica a Lulù Selassiè

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è Lulù Selassiè. Come ormai è ben noto la Principessa nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha legato con Manuel Bortuzzo, col quale è scoppiata la passione. Tra i due infatti è iniziato un chiacchierato flirt, che in questi giorni ha fatto discutere a lungo il web. Nonostante inizialmente sembrasse che tutto stesse proseguendo per il verso giusto però a un tratto le cose sono cambiate. L’eccessiva gelosia di Lucrezia nei confronti di Manuel infatti sta allontanando il nuotatore, che in più di un’occasione si è trovato costretto a riprendere la Selassiè. Come se non bastasse in queste ore sembrerebbe che Bortuzzo sia intenzionato a chiudere la relazione definitivamente, e di certo nei prossimi giorni sapremo cosa accadrà.

Per di più adesso Lulù Selassiè è stata anche duramente criticata da Alex Castelluccio, uno dei migliori amici di Manuel. Il tatuatore, commentando la scenata di gelosia che la Principessa ha fatto a Sophie Codegoni, non ha potuto fare a meno di tacere e con un post sui social ha aspramente attaccato Lucrezia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Gli sta rovinando questa esperienza“.

Tuttavia Alex Castelluccio, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo, non è stato l’unico a criticare Lulù Selassiè. A scagliarsi contro la Principessa infatti è stato anche Franco, padre del nuotatore. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni in merito.