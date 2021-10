In questi giorni ad attirare l’attenzione del web è stato il legame nato tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e nonostante la gelosia della Principessa sembrerebbe che la relazione proceda a gonfie vele. Solo ieri sera il nuotatore è stato protagonista di uno splendido momento, durante il quale ha fatto una confessione inaspettata. Queste le dichiarazioni di Manuel in merito:

“Sono due anni che vedo gli altri divertirsi. Mi rendo conto che chi mi vuole bene mentre si sta divertendo ha il pensiero di dire: ‘Cavolo lì c’è Manuel che sta in disparte’. Ma io voglio fargli capire che sto bene lì. La felicità è un’altra cosa. Io magari non sorriderò mai più dentro. A ogni momento bello ci sarà sempre un pensiero negativo che mi riporta sempre alla realtà. Qualsiasi cosa bella succeda, forse non me la godrò mai come pensavo di potermela godere. Ho smesso di cercare la felicità. Piuttosto la serenità, che è quella cosa che con la giusta consapevolezza ti fa affrontare tutta la vita”.