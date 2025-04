Dopo la condanna per stalking ai danni dell’ex Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié rompe per la prima volta il silenzio

Questa mattina è arrivata notizia che Lulù Selassié ha ricevuto una condanna di 1 anno e 8 mesi per stalking contro l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Adesso così la Principessa rompe per la prima volta il silenzio e fa un lungo sfogo.

Le parole di Lulù Selassié

Questa mattina si è concluso il processo che ha visto coinvolti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ed è così arrivata la sentenza definitiva. La Principessa è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni del suo ex fidanzato, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La notizia naturalmente in queste ore sta facendo discutere il web e adesso a rompere per la prima volta il silenzio con dei lunghissimi post su Instagram è stata la stessa Lulù. Partendo della fine della relazione con Bortuzzo, tenuta segreta per mesi, la Selassié ha dichiarato:

“Per troppo tempo ho scelto il silenzio. Ho protetto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo. Tradita nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse che ci eravamo fatti. Ho sopportato, per amore, il peso di calunnie non solo dal mio partner, ma anche da chi ha saputo manipolare la realtà, costruendo menzogne ai miei danni”.

A quel punto Lulù Selassié dichiara di aver vissuto in questi mesi il periodo più buio e difficile della sua vita. La Principessa, spezzata dal dolore, ha così aggiunto: “Ho vissuto giorni in cui la tristezza era così opprimente da togliermi il respiro, in cui il senso di esaurimento mi lasciava inerme, in cui non vedevo più alcun colore nel mondo intorno a me. […] Il dolore mi ha piegata, mi ha messa in ginocchio, mi ha fatto sentire fragile, piccola, persa”.

Poco a poco però Lulù è riuscita ad andare avanti e a oggi, nonostante la sentenza giunta, non sembrerebbe essere intenzionata a mollare. La Selassié infatti precisa: “Voglio ricordare, nel massimo rispetto degli organi giudicanti, che quella che emerge da un’aula di giustizia è la VERITÀ PROCESSUALE. Nel momento in cui accadono episodi simili, la verità assoluta è in mano solo ai protagonisti degli episodi stessi. Da questo punto di visto io sono più che a posto con la mia coscienza e questa notte andrò a dormire tranquilla”.

Dal suo canto Manuel Bortuzzo non ha ancora commentato la notizia e non è chiaro se deciderà di dire la sua.