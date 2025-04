In una recente puntata di BOOM!, Alfonso Signorini ha commentato la raccolta fondi aperta dai fan di Zeudi Di Palma. L’obiettivo? Donarle i 50.000€ non incassati, dal momento che l’ex Miss Italia non ha vinto il Grande Fratello.

Alfonso Signorini scopre della raccolta fondi per Zeudi

Alfonso Signorini non ha nascosto la sua sorpresa nel venire a conoscenza di un’iniziativa alquanto insolita dei fan di Zeudi Di Palma, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Durante una recente puntata del suo format social BOOM!, il conduttore ha appreso dalla giornalista Grazia Sambruna, ospite fissa con la sua rubrica dei promossi e bocciati, di una raccolta fondi avviata dai sostenitori della ex Miss Italia.

L’obiettivo della campagna? Raccogliere 50.000 euro per Zeudi, ovvero la stessa cifra del montepremi del reality, che Di Palma, avendo perso al primo televoto della finale, non ha potuto portarsi a casa. Al momento la raccolta è arrivata ad oltre 36.000€.

A vincere il Grande Fratello è stata poi Jessica Morlacchi, nell’ultimo duello contro Helena Prestes. La reazione scioccata di Signorini non si è fatta attendere: “No, ma stai scherzando? Ma è vera sta roba?”, ha esclamato con evidente incredulità.

LEGGI ANCHE: Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna per stalking

Il conduttore ha poi approfondito il suo punto di vista, sottolineando che Zeudi Di Palma ha già guadagnato dalla sua partecipazione al reality. “Zeudi ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente, perché viene pagata. Ha una diaria, ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello”, ha spiegato.

Non solo: Signorini ha ricordato che anche gli ex concorrenti, quando vengono invitati in studio dopo l’eliminazione, ricevono un compenso per ogni puntata a cui partecipano. “Prendono i soldi per fare il Grande Fratello e prendono i soldi anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”, ha chiarito.

L’iniziativa del fandom di Zeudi ha sollevato diverse polemiche, soprattutto perché le raccolte fondi sono generalmente associate a cause di solidarietà o emergenze umanitarie. E infatti, Signorini ha chiuso il discorso con una riflessione lapidaria: “Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause”.