Pochi istanti dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, sui social è arrivato lo sfogo da parte di Lulù Selassié. L’ex gieffina è sbottata per quanto detto dal suo ex fidanzato nella trasmissione di Silvia Toffanin. Del suo stesso avviso anche le sorelle Clarissa e Jessica.

Lulù Selassié sbotta contro Bortuzzo

C’era grande attesa questo pomeriggio per le parole di Manuel Bortuzzo a Verissimo in replica alla versione dei fatti di Lulù Selassié, accusata dal suo ex fidanzato di stalking. In trasmissione il nuotatore si è a lungo sfogato e ha commentato quanto successo recentemente dopo le ultime dichiarazioni dell’ex gieffina.

Ovviamente da casa Lulù Selassié ha seguito con attenzione quanto successo e, poco dopo, sui social non è riuscita a trattenersi. Tra le storie di Instagram ha postato uno sfogo, che riporta quanto segue:

“DIRITTO DI REPLICA. Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo la vostra chiamata per organizzare una mia intervista, replicando ad accuse e menzogne gravissime”. Successivamente Lulù Selassié ha riservato delle dure parole anche alla conduttrice Silvia Toffanin, come potete leggere qui sotto.

Le storie Instagram di Lulù Selassié e della sorella Clarissa

Pare quindi che Lulù ora attenda una chiamata da parte della trasmissione per avere anche lei modo di intervenire e poter dire la sua dopo le parole di Manuel.

Ad aggiungersi alle parole di Lulù Selassié anche sua sorella Clarissa, che sui social ha detto la sua: “Certe dichiarazioni senza prove in un programma giornalistico non dovrebbero essere lasciate al caso”. Anche Jessica ha commentato e sul suo account ha condiviso la medesima frase.

Chiaramente Novella2000.it resta a disposizione nel caso le parti volessero intervenire per spiegare la propria versione dei fatti riguardo questo delicato argomento, che tanto sta facendo discutere sui giornali così come sui social network in questi giorni.