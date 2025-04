A seguito dell‘intervista esclusiva con Gabriele Parpiglia, Lulù Selassié ha deciso di parlare per la prima volta in TV a La Vita in Diretta dopo la sentenza. Non è riuscita a trattenere le lacrime e, visibilmente provata, ha raccontato la sua versione dei fatti.

Le prime parole di Lulù Selassié in TV

Non se la sentiva Lulù Selassié di lasciare dichiarazioni, ma ora ha deciso di intervenire anche in TV con l’intervista a La Vita in Diretta. L’ex gieffina ha vissuto una relazione con Manuel Bortuzzo nata nella Casa del GF Vip.

Successivamente, dopo la loro rottura, sono arrivata la denuncia per stalking da parte di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié, fino alla condanna di quest’ultima in primo grado a 1 anno e 8 mesi. Più volte si è parlato del nuotatore ed è stata rivelata la sua versione dei fatti, ora è stata la volta di Lulù.

Giuseppe Di Tommaso ha realizzato l’intervista e ha spiegato di avere visto le prove che l’ex gieffina intende portare avanti e di averla vista molto provata. Nello studio del suo avvocato, Lulù Selassié ha poi dichiarato tra le lacrime: “Queste cose sono nate per dipingermi come una pazza o una persona che l’ha minacciato o picchiato. Non sono mai accadute. Sono stanca e stufa di tutto questo dolore. Non è una cosa bella e solo chi vive da vicino può capirlo”.

Nel suo discorso Lulù ha dichiarato di essere “devastata e triste” e non si sarebbe mai aspettata tutto questo. Poi ha aggiunto che purtroppo la storia (che ha definito bellissima) era nascosta e non si spiega come sia potuta concludersi in questo modo. “La relazione ha continuato dopo l’aprile 2022 fino al 2024 con scambi di messaggi normalissimi. Non ci sono stati messaggi di paura o altro. In ospedale siamo andati come una coppia e non è successo altro. Non ho mai mandato quei messaggi e infatti non ci sono prove”, ha detto.

Lulù Selassié per questo ha dovuto indossare il braccialetto elettronico e ha rivelato di avere vissuto mesi di depressione e non volere uscire di casa. Pensava di essere dentro un incubo e un trauma: “A lui non voglio dire nulla. Ho già sofferto abbastanza. Sono stata tradita, illusa e non voglio restare nascosta. Non mi sarei mai aspettata tutto questo perché non ho mai fatto nulla”.

In studio poco dopo Alberto Matano ha dichiarato che si tratta di una vicenda che suscita e crea commenti o giudizi, come accaduto a La Vita in Diretta con i suoi ospiti: “Se giudizi espressi possono aver ferito le persone coinvolte, mi dispiace e me ne scuso. Certamente il nostro dovere è quello di raccontare ciò che accade”.

Il conduttore ci ha tenuto a precisare in breve anche la versione dei fatti di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié. Chiaramente si tratta di una faccenda molto delicata. Novella2000.it si rende disponibile nel caso ambe le parti decidano di intervenire e spiegare la loro versione dei fatti.