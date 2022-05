1 Clarissa preoccupata per la sorella Lulù

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ufficializzata dal ragazzo sui social e attraverso un comunicato stampa, è stato come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan della coppia. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e di cui si continua a parlare nonostante siano passati alcuni giorni. Sia il nuotatore che la Princess si sono espressi a riguardo e non è mancata qualche accusa da parte di Lulù nei confronti della famiglia di lui e in particolare verso l’ex suocero.

Proprio il signor Franco Bortuzzo in diverse occasioni ha risposto agli attacchi di Lucrezia e ha detto cosa ne pensa. Adesso a esporsi e dire la la sua è la sorella di Lulù Selassié, Clarissa. Quest’ultima, infatti, ha confessato ai fan sui social di essere davvero preoccupata per la situazione che si è creata. Vedere Lucrezia stare così male ferisce anche lei.

Come riferisce Biccy e BlogTivvù, infatti, Clarissa ha detto di essere amareggiata e pensierosa già da qualche giorno. Ha ammesso di pensare a diverse cose e in particolare a Lulù Selassié, che ora sembra non stare granché bene dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Queste le parole raccolte dai due siti menzionati:

“Oggi sto un po’ così. Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho molti pensieri. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa”.

Ha spiegato Clarissa a proposito del suo stato d’animo e di quello di sua sorella Lulù Selassié. Continua…