Dopo la fine dell’ultima diretta del GF Vip 6, Lulù Selassié è entrata in crisi e ha così ammesso che vorrebbe abbandonare il gioco! La Principessa è infatti rimasta delusa da certi comportamenti di Manuel Bortuzzo e si è così sfogata con Gianmaria Antinolfi, e come riporta Biccy, ha affermato:

“Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone. So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera”.