Con un post pubblicato sui suoi profili social, Giuliano Sangiorgi annuncia la morte di sua nonna Stella. Ecco il dolce ricordo del leader dei Negramaro.

Giuliano Sangiorgi saluta la nonna Stella

Ore difficili, le ultime, per Giuliano Sangiorgi. Con un lungo ed emozionante post condiviso sui suoi profili social, il leader dei Negramaro ha annunciato la morte di sua nonna Stella. Il cantante ha così fatto commuovere tutto il web e con dolci parole ha dichiarato:

“Ti sento da quando ho aperto gli occhi e mi hai brillato accanto. Resta qui, dentro di me e continua a essere quello che sei: un mare calmo infinito e pace, senza nessun tempesta, nessun temporale. Chiudo gli occhi e ti sento ancora con la voce rotta che lasciasti indelebile tra le mie note nuove d’estate. Ma il temporale, ora è passato nonna! Quel temporale di cui avevi tanta paura è passato. Ora possiamo tornare a far festa e a cucinare per 10, 100, 1000 passanti e amici. Sei ‘sostanza che non può sparire’! Buon viaggio, Nonna Stella”.

I fan nel mentre si sono uniti e hanno inviato centinaia di messaggi di affetto a Giuliano Sangiorgi, che sta affrontando la morte di sua nonna Stella. Anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo stanno inviando il loro supporto al cantante, da Emma Marrone, a Levante, fino ad Alberto Matano.

Nel mentre solo la scorsa settimana i Negramaro hanno annunciato il loro nuovo tour, che si svolgerà nell’estate 2026. Al termine di questa tournée però la band si fermerà per una lunga pausa, per poi tornare sulle scene musicali con un nuovo progetto tra qualche anno.

La redazione di Novella2000.it si stringe al dolore di Giuliano e della sua famiglia.

