In queste ore è stato reso noto che uno degli storici autori del Grande Fratello, nonché voce del confessionale, è scomparso. Ecco il commovente ricordo di alcuni degli inquilini dell’ultima edizione.

Il ricordo dell’autore del Grande Fratello

Quest’oggi non parliamo del possibile cast del Grande Fratello ma di una notizia molto più triste che riguarda tutti coloro che hanno conosciuto Nicola, storico autore e ‘voce’ del confessionale della casa più spiata d’Italia. A quanto pare, colui che faceva raccoglieva le dichiarazioni dei gieffini nel loro privato è scomparso e a ricordarlo ci hanno pensato alcuni volti dell’ultima edizione.

Tra questi possiamo citare per esempio Marco Maddaloni. Lo sportivo gli ha voluto rendere omaggio sui social pubblicando una sua foto e il seguente messaggio: “Lo abbiamo sempre sputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c’era un’anima stupenda. Da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più“.

La dedica all’autore del Grande Fratello di Marco Maddaloni

Ad aggiungersi al coro anche Greta Rossetti, che ha rivelato che non si scorderà mai la sua “inconfondibile voce“. Ed ecco arrivare anche i messaggi pieni di commozione di Alessio Falsone e poi Anita Olivieri.:

“Nicola, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lassù. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi”.

A chiudere la sfilza di dediche, ovviamente, non poteva mancare anche la vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero. “Solo stamattina ho appreso la notizia e ancora non ci posso credere“, ha commentato mostrando profondo dolore. Anche noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i famigliari di Nicola, a tutti i suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano anche fuori dal reality.