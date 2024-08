Dopo tanta attesa ieri l’attore Ed Westwick (che i più hanno amato per il suo ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl) e Amy Jackson sono diventati marito e moglie. La coppia ha scelto la splendida cornice della costiera Amalfitana e il romantico ballo dopo il “sì” vi farà emozionare!

Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati

C’era tanta emozione e attesa in costiera Amalfitana per il matrimonio della star di Gossip Girl di Ed Westwick (noto per il suo ruolo di Chuck Bass) e Amy Jackson! Nozze blindatissime, come vi abbiamo peraltro raccontato, dunque recepire immagini dell’evento non è affatto così semplice.

Eppure sul web sta circolando questo meraviglioso video in cui Ed Westwick e Amy Jackson ballano un romantico lento dopo aver pronunciato il fatidico “sì”. Dopo la cena, presumibilmente, la coppia ha raggiunto il centro della pista e si è lasciata andare a un meraviglioso ballo. Qualche fan di Gossip Girl non è riuscito a non fare dei riferimenti alla serie e alla storia tra il personaggio di Chuck e la sua Blair.

Tralasciando il paragone, il filmato che vede Ed Westwick e sua moglie Amy Jackson ballare insieme è diventato virale sui social, che si sono molto emozionati alla visione di questa scena dolcissima tra i due.

La serata si è svolta in un ambiente riservato, come detto, presso il Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra. Già dal 23 agosto, circondati dalle persone care, Ed Westwick e la moglie Amy Jackson hanno accolto gli invitati per una festa esclusiva pre matrimonio. Ieri poi le attesissime nozze e oggi, secondo i ben informati, si sarebbe tenuto anche un brunch! Ma non solo, perché sempre durante il matrimonio ha sventolato il nostro tricolore anche per quel che riguarda i dolci e la torta nuziale. A realizzarli infatti è stato Damiano Carrara insieme al suo fantastico team! Non sappiamo, invece, se dopo l’evento la coppia si tratterrà ancora nel nostro Paese.

Non ci resta dunque che fare i nostri migliori auguri a Ed Westwick e Amy Jackson! Evviva gli sposi!