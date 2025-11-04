Il dramma dello stalking rivissuto in aula. L’ex fidanzato, il giovane erede Del Vecchio, rivela la profonda crisi dell’attrice e modella: una persecuzione che ha colpito anche lui!

Un’udienza carica di tensione, quella che ha portato la bellissima Madalina Ghenea e il suo ex, Leonardo Maria Del Vecchio, a rivivere in tribunale il terribile incubo dello stalking. La modella romena, nota per il suo fascino mozzafiato, è stata costretta a denunciare una donna di 45 anni, sua connazionale per una persecuzione che, come ha raccontato in aula il rampollo di casa Luxottica, le ha letteralmente tolto il sorriso. “C’erano dei giorni in cui era talmente triste da non riuscire neanche a lavorare,” ha testimoniato Del Vecchio Jr., descrivendo il calvario subito dalla Ghenea. Minacce di morte e attacchi “perpetrati in maniera violenta” sono stati il pane quotidiano di Madalina.

Un amore finito, un incubo condiviso

L’ombra della stalker si è allungata anche sulla vita del giovane manager. Del Vecchio ha rivelato di essere diventato a sua volta un “target” quando era legato all’attrice, con messaggi e diffamazioni inviate da account falsi che lo prendevano di mira.

La furia della stalker non risparmiava nessuno, messaggi al veleno fino a Hollywood!

Tra i destinatari di queste comunicazioni sgradevoli e pesanti c’erano persino registi di fama mondiale come Paolo Sorrentino e Ridley Scott, figure con cui l’attrice e modella — ha avuto modo di lavorare.

Il grido di Madalina: un messaggio alle donne

Fuori dall’aula, la Ghenea non ha nascosto la sua commozione, dedicando un pensiero fortissimo a tutte le vittime di violenza. “Questi momenti sono molto importanti non solo per mia figlia e la mia famiglia, ma anche per tutte le vittime,” ha dichiarato, ringraziando poi la sua “mamma straordinaria” che, essendo stata a sua volta vittima della stessa situazione, si è costituita parte civile. Una lotta che la modella combatte non solo per sé, ma per tutte coloro che non hanno voce. Il processo riprenderà a gennaio 2026.

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X