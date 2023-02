Sanremo

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La reazione di Madame

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di una presunta lite che ci sarebbe stata dietro le quinte dell’Ariston tra Madame e Anna Oxa. Secondo i pettegolezzi del web, tra le due cantanti ci sarebbe stato un forte scontro, che per ore ha fatto discutere i social. Tuttavia fin dal primo momento a smentire la notizia è stato proprio lo staff della Oxa, che ha negato la presunta lite con la cantante di Voce. Quest’ultima nel mentre è intervenuta sui social, per negare a sua volta i pettegolezzi. Ma non solo. La giovane artista ha anche ammesso di non aver mai incontrato Anna, facendole allo stesso tempo i complimenti per il suo brano in gara a Sanremo 2023. Queste le sue dichiarazioni:

“Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.

Ieri sera intanto come se non bastasse è andato in onda su Rai 1 il Dietro Festival, durante il quale abbiamo visto proprio la reazione di Madame alla fake news della lite con Anna Oxa. A riguardo così la cantante, che ha nuovamente smentito i pettegolezzi, ha affermato:

“Non l’ho neanche mai incontrata perché avevamo orari molto diversi quella sera. Quindi mi dispiace deludere i vostri cuori, ma purtroppo erano tutte ca**ate”.

NON IL WATER GATE CON TANTO DI MENZIONE DEI VACCINI DI MADAME #DietroFestival pic.twitter.com/uG6Bjl8EwP — emma💐 ha fame da cento euro (@mbiscottx) February 12, 2023

Ancora una volta vengono ufficialmente smentiti i pettegolezzi sulla presunta lite tra Madame e Anna Oxa, che non è mai dunque avvenuta. Le due cantanti intanto, che si sono confermate essere due delle artiste più amate e apprezzate di questo Festival di Sanremo, si stanno concentrando a pieno sulla loro musica, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse sorprese per tutti i fan.