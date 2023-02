Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La reazione dei cantanti dietro le quinte di Sanremo 2023

Ormai tutti hanno sentito parlare di quello che ha fatto Blanco durante la sua performance come ospite al Festival di Sanremo 2023. Il cantante, infatti, non sentendosi più nelle cuffie si è sentito frustrato e invece di fermare la canzone ha deciso di distruggere le rose presenti sul palco, le quali facevano parte della scenografia creata per lui. In seguito Amadeus ha rivelato di aver ricevuto le scuse dell’artista. Quest’ultimo, successivamente ha anche scritto un lungo post su Instagram:

“Cadono fiori all’Ariston. Si spezzano fuori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… Rido, rido, rido, rido, rido e grido. Perché non sono perfetto come mi vedevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la tua follia“.

In queste ore, però, sono stati diffusi dei video che mostrano la reazione di alcuni cantanti e alcuni membri dello staff alla sfuriata di Blanco. Nel corso della messa in onda del Dietro Festival, infatti, Nick dei Cugini di Campagna ha affermato: “Ragazzi non gli è partito l’audio!“. Qualcuno ha anche aggiunto: “Probabilmente la cuffia è rotta. Sì, il suo fonico salendo ha detto che probabilmente la cuffia si è rotta“.

Nick, guardando stupito le immagini ha continuato: “Oh ma che sta a fa? Guardate, ma gli è partito l’audio e adesso sta a sfascià tutto! Ma questo è pazzo!“. Un altro membro della band si è preoccupato della loro incolumità: “E adesso scivoliamo!“. Tutto però è andato per il meglio e nessuno si è fatto male. Qui sotto vi lasciamo al filmato delle reazioni.

IL BLANCO GATE VISTO DAI CUGINI DI CAMPAGNA 💀💀💀 #Dietrofestival #Sanremo2023 pic.twitter.com/Jw8VCX8TOe — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 12, 2023

