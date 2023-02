Sanremo

Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Madame parla di Anna Oxa

Sebbene ci siano state smentite da più parti si continua a parlare della presunta lite tra Madame e Anna Oxa. Durante la terza serata di Sanremo 2023, infatti, secondo alcuni le due artiste avrebbero avuto una discussione accesa nel dietro le quinte. Peccato, però, che poco dopo è arrivata una secca smentita. Anche il management della cantante di Senza pietà ha fatto sapere mediante un comunicato che non ci sarebbe nulla di vero in tutto quel che si dice.

Stesso discorso vale poi anche per lo staff di Madame che, allo stesso modo, ha informato come dietro le quinte in realtà non sia successo nulla di quel che sostiene chi ha diffuso questo gossip. Oggi però la cantautrice ha pensato bene di fare un ennesimo intervento, senza però parlar tramite i collaboratori, ma lei in primissima persona. Anche in questo caso ha spiegato che non sarebbe accaduto nulla di quel che è stato invece detto:

“Comunque con Anna non è successo niente. Non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”, ha scritto Madame affidandosi a Twitter. Ed ecco il tweet in questione….

Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica — madame (@sonolamadame1) February 12, 2023

Quindi sebbene se ne dicano di ogni a riguardo, stavolta Madame ha precisato che tra lei e Anna Oxa va tutto bene, non ci sono state liti nel dietro le quinte e nonostante non la conosca nutre grande stima e riconoscenza in una delle signore della musica italiana.