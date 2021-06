Maddalena Corvaglia nega il flirt con Paolo Berlusconi

Sul numero di Novella 2000 uscito mercoledì scorso e attualmente in edicola, si prendeva atto di un rumor giunto alle orecchie del nostro settimanale con una certa insistenza. La voce diceva che Paolo Berlusconi, fratello minore del Cavaliere, si fosse preso una cotta piuttosto seria per Maddalena Corvaglia. E sempre secondo quei mormorii i due, ospiti del Castello di Paraggi a Portofino, residenza di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, erano già usciti allo scoperto (almeno in famiglia).

La notizia – come prevedibile – non poteva che rimbalzare qua e là per il Web, e soltanto un’ora fa è arrivata anche all’ex velina di Striscia che ne è involontaria protagonista.

Al contrario di quanto abbiamo scritto, però, Maddalena Corvaglia ha respinto le presunte indiscrezioni e negato ogni particolare di quel che vi riferivamo. E perché la sua smentita non passasse inosservata, la showgirl l’ha diramata via Instagram attraverso la didascalia a una foto che la ritrae abbronzata e sorridente in barca.

La smentita della Corvaglia

“Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

Ricordiamo che Maddalena Corvaglia è single dall’agosto dello scorso anno, quando dopo quattro anni d’amore ha chiuso la storia con l’immobiliarista Alessandro Viani.

Prima ancora, l’ex velina ha avuto una storica relazione con Enzo Iacchetti, conosciuto a Striscia la Notizia, ed è stata sposata con il chitarrista Stef Burns, padre di sua figlia Jamie Carlyn Birnbaum da cui si è separata nel 2017.

“Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin – ha aggiunto. – Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”.

Dunque, nessun flirt o corteggiamento reale da parte del fratello del Cavaliere Berlusconi verso la bella soubrette leccese, alla quale comuque non possiamo che augurare di ritrovare presto l’amore.

