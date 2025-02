Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, Tony Effe avrebbe già lasciato Sanremo e starebbe tornando a Roma

Stando a quanto è emerso negli ultimi minuti, dopo la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston Tony Effe avrebbe già lasciato Sanremo e starebbe tornando a Roma.

L’indiscrezione su Tony Effe

In queste settimane si è molto parlato della partecipazione di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della kermesse musicale il cantautore romano ha presentato il brano Damme ‘na mano, che negli ultimi giorni ha conquistato il pubblico. Stasera intanto sta andando in onda la finale della 75esima edizione della manifestazione e a salire sul palco è stato naturalmente anche il rapper, che si è esibito per l’ultima volta. Tuttavia poco dopo la fine della performance sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato.

Tony infatti, dopo aver cantato, avrebbe dovuto raggiungere gli amici di Radio 2. Tuttavia, stando a quanto è emerso, il cantautore non solo non si sarebbe presentato nella red room, ma stando a quanto si sta mormorando in rete avrebbe già lasciato Sanremo e starebbe facendo ritorno a Roma.

Tuttavia al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro se in realtà Tony Effe abbia già lasciato la Liguria. Di certo però nelle prossime ore ne sapremo di più.

Al momento dunque vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze.