Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Fiorella Mannoia, durante l’evento Una. Nessuna. Centomila, si è scatenata ballando sulle note di ‘Tuta Gold‘ mentre cantava Mahmood.

Fiorella Mannoia balla ‘Tuta Gold’

Ieri sera è andato in onda un evento atteso da tantissimi telespettatori, ovvero la nuova edizione di Una. Nessuna. Centomila. In occasione di questo speciale programma dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, infatti, sono stati tantissimi i personaggi dello spettacolo che sono saliti sul palco. Tra questi, per esempio, possiamo citare anche Fiorella Mannoia.

La nota artista si è esibita con il suo singolo “Mariposa“, portato in anteprima al Festival di Sanremo 2024, e poi il pubblico l’ha potuta vedere mentre si scatenava sulle note di “Tuta Gold“. Qui sotto abbiamo a disposizione il video in cui Mahmood canta davanti al pubblico e la telecamera inquadra per un momento la Mannoia che riproduce l’ormai celebre coreografia.

Oltre a Fiorella Mannoia, però, abbiamo assistito anche ad altri momenti che hanno ricevuto il plauso del pubblico. Possiamo citare l’esibizione di Emma Marrone e Achille Lauro, con bacio finale sulle labbra, di “16 marzo“. Oppure ancora il potente monologo portato in scena da Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta:

“Non è troppo tardi. La violenza contro le donne da parte degli uomini è trasversale e si caratterizza per una serie di dinamiche ricorrenti. Se anche tu sei in una relazione tossica, puoi salvarti. Se anche tu hai un uomo che ti controlla, quello non è amore“.

Insomma, una serata che ha intrattenuto tutto il pubblico e che ha suscitato ogni tipo di emozione. Non solo divertimento e buon umore ma anche riflessioni su un argomento che tocca tutti noi da molto vicino. La violenza contro le donne e i femminicidi, purtroppo, sono quasi all’ordine del giorno e questo evento è stato un modo per sensibilizzare su una tematica così delicata.