Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Nel corso di una nuova intervista Mahmood ha rivelato di avere un gruppo WhatsApp con i suoi amici chiamato “Anna Tatangelo”.

La rivelazione di Mahmood

Sono senza dubbio mesi pieni di grandi impegni questi per Mahmood. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Tuta Gold, il celebre artista ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Nei letti degli altri, ed è partito per il suo tour europeo, che sta ottenendo un enorme successo. In queste ore intanto Alessandro ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia, durante la quale non sono mancati aneddoti e retroscena inediti. Il cantante ha infatti raccontato di avere con i suoi amici diverse chat WhatsApp dai nomi “un po’ bizzarri”. Ma non è finita qui.

A quel punto infatti Mahmood ha rivelato di avere un gruppo chiamato “Anna Tatangelo” e ha così raccontato come è nato il tutto. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente hanno fatto il giro del web, facendo divertire tutti gli utenti:

“Nella prima casa che avevo preso in affitto per noi era una festa. Quando i miei amici venivano, la prima cosa che facevano era accendere YouTube sulla tv e mettevamo canzoni karaoke random. C’erano un paio di canzoni di Anna Tatangelo che si mettevano sempre e quindi c’è un gruppo che abbia chiamato proprio ‘Anna Tatangelo’. Vorrei salutare Anna e scusarmi per questo”.

Nel mentre nei prossimi mesi Mahmood girerà l’Italia intera con il suo tour, che sta già registrando diversi sold out. In questi giorni intanto a parlare del cantante è stata Annalisa. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha infatti ammesso che in futuro le piacerebbe lavorare con Alessandro e i fan così stanno già attendendo con ansia questo momento. Che dunque prossimamente i due artisti decidano di accontentare il loro pubblico?