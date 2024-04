NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Prosegue il tuo europeo di Mahmood, che sta collezionando sold out su sold out. Durante uno dei concerti però un fan ha fatto irruzione sul palco per ballare Tuta Gold e non è mancata la reazione del cantante.

La reazione di Mahmood

In queste settimane è partito il nuovo tour di Mahmood, che attualmente sta toccando le principali città europee. Il cantante così sta registrando sold out su sold out e a breve tornerà anche in Italia con una serie di concerti che lo porteranno da nord a sud senza sosta. Grande momento dunque per Alessandro, che di recente ha anche rilasciato il nuovo album di inediti, Nei letti degli altri, che sta scalando le classifiche. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante uno degli ultimi show, un fan ha fatto irruzione sul palco durante la performance di Tuta Gold per ballare il brano sanremese. Inizialmente tuttavia l’artista non si è reso conto di cosa stesse accadendo. Quando però è intervenuta la sicurezza, Alessandro ha lasciato che il fan continuasse a ballare al suo fianco, fino alla fine della canzone. Il momento ovviamente non è passato inosservato e in breve il video ha fatto il giro del web.

il ragazzo che fa irruzione sul palco per ballare tuta gold darà inizio ad un nuovo trend pic.twitter.com/eZVVTnqove — glo 🪐 (@ciaosonoicaro) April 19, 2024

In questi giorni nel mentre Mahmood ha raccontato anche un retroscena su Tuta Gold. Il cantante infatti ha svelato di aver avuto dei dubbi sul brano da portare a Sanremo e in merito ha affermato:

“Il dubbio era andare con Tuta Gold, che per me era un singolo estivo. In alternativa c’era una canzone, una ballad che non è nel disco. Però dopo Brividi non volevo andare con un’altra ballad, ma con qualcosa che non avevo fatto prima. E comunque, una volta che hai cantato una canzone su quel palco puoi cantarla su tutti i palchi. La reazione a Sanremo è stato il sold out in otto ore del Forum di Milano”.