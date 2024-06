NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

In queste ore Mahmood ha accontentato la richiesta di una fan e ha scattato un selfie con lei. La ragazza in questione però lo ha scambiato per Bresh e ha taggato il rapper sui social. Non è mancata così la reazione di quest’ultimo.

Mahmood scambiato per…Bresh

Giornata importante oggi per Mahmood. Il cantante infatti, a distanza di qualche mese dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Tuta Gold, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Ra Ta Ta, che sta già conquistando il pubblico. Nel mentre l’artista si sta anche preparando alla partenza del suo tour estivo, che nelle prossime settimane lo porterà in giro in tutta Italia. In autunno sono invece previste due date evento al Forum di Milano e i biglietti per questi attesi concerti stanno andando a ruba. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa che coinvolge proprio Alessandro ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri il cantante di Soldi ha partecipato a uno degli appuntamenti del Tim Summer Hits, il tradizionale evento musicale dell’estate che si svolge da Piazza del Popolo a Roma. Nel pomeriggio, in occasione delle prove, una fan è riuscita ad avvicinare Alessandro e gli ha chiesto un selfie ricordo.

Tuttavia la ragazza in questione ha scambiato Mahmood per Bresh e sui social ha taggato proprio il celebre rapper. Quest’ultimo, avendo notato la gaffe, ha ricondiviso sui suoi profili lo scatto, che in breve ha fatto il giro del web facendo sorridere tutti gli utenti.

Alessandro intanto sta definendo gli ultimi dettagli del suo tour estivo, durante il quale non mancheranno le sorprese e le emozioni. Come se non bastasse il nuovo singolo Ra Ta Ta sta già conquistando il pubblico e di certo la canozne ci farà cantare e ballare per tutta la stagione.