NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Oggi è uscito il nuovo attesissimo singolo di Mahmood, Ra Ta Ta. Nel video ufficiale del brano ad apparire è anche un ex ballerino di Amici.

Un ex ballerino di Amici nel nuovo video di Mahmood

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Mahmood. Solo lo scorso febbraio infatti il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua Tuta Gold, che fin dal primo ascolto ha conquistato il pubblico. Poche settimane dopo il giovane artista ha rilasciato anche il nuovo album di inediti, Nei letti degli altri, che ha scalato le classifiche in breve tempo.

LEGGI ANCHE: Fedez è stato di nuovo ricoverato in ospedale? Il suo entourage interviene e racconta la verità

Contemporaneamente Alessandro è partito per il suo tour europeo, che ha registrato numerosi sold out. A breve come se non bastasse inizierà anche la leg estiva della tournée, che lo porterà in giro in tutta Italia.

In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi è uscito il nuovo attesissimo singolo di Mahmood, intitolato Ra Ta Ta. Il brano sta già facendo cantare e ballare tutti i fan e senza dubbio sarà una delle hit più amate di questa estate. Nel mentre il cantante di Soldi ha anche rilasciato il video ufficiale del brano, dove appare in splendida forma. Ai più tuttavia non è sfuggito un dettaglio che ha già attirato l’attenzione del web.

LEGGI ANCHE: Mahmood, una fan si fa un selfie con lui ma lo scambia per Bresh

Nella clip infatti compare anche un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Paky, che come in molti ricorderanno ha preso parte alla 22esima edizione del talent show. In questi mesi l’ex allievo del programma ha avuto modo di portare a casa diversi successi. Paky infatti è stato anche nel corpo di ballo di Elodie.

Il pubblico intanto si sta godendo il nuovo singolo di Mahmood, in attesa della partenza del tour estivo. Ma come ci stupirà il cantante stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.