Senza dubbio Mahmood è uno degli artisti del momento. Solo qualche giorno fa il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco, con la canzone Brividi, che sta scalando tutte le classifiche. I due artisti nel mentre rappresenteranno anche l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino il prossimo maggio. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore online è spuntato il video della primissima esibizione di Alessandro, quando aveva soltanto 15 anni. A mostrarlo, e a parlare, è stato Andrea Cerati, presidente della scuola di musica Musicopoli dove il cantante ha studiato tra il 2006 e il 2008. Raggiunto da FanPage, ha affermato:

“Come ho conosciuto Mahmood? Nel 2006 venne la mamma di Alessandro in segreteria proprio quando c’ero anche io. Ci raccontò il suo caso e che aveva questo ragazzo che voleva cantare perché amava la musica e cantava sempre. Le diedi i consigli che si danno alle mamme che hanno un ragazzo che ha talento. Alessandro poi ha frequentato per un paio d’anni seguendo materie come tecnica vocale, lettura della musica e coro”.