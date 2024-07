In queste ore un utente si è rivolto a Maika Randazzo con il soprannome “Totò” e non è mancata la reazione dell’ex tentatrice

Chi ha seguito Temptation Island sa bene che Alessia Pascarella ha affibbiato il soprannome di “Totò” a Maika Randazzo. Sui social così in queste ore è arrivata la reazione dell’ex tentatrice.

La reazione di Maika Randazzo

Protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island sono stati Alessia Pascarella, Lino Giuliano e Maika Randazzo. Come abbiamo visto, la coppia a seguito di diversi problemi ha deciso di lasciarsi dopo ben due falò di confronto infuocati. A quel punto Lino ha iniziato a frequentare l’ex tentatrice e solo in questi giorni i due sono usciti allo scoperto. Non è mancata naturalmente la reazione di Alessia, che ha inizialmente fatto uno sfogo social, per poi cancellare tutto. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Chi ha seguito il reality show targato Maria De Filippi sa bene che proprio la Pascarella fin dai primi istanti all’interno del villaggio ha affibbiato a Maika Randazzo il soprannome di “Totò”. Per tutta la durata del suo percorso così la protagonista di Temptation Island si è rivolta alla tentatrice con il nome del celebre attore partenopeo e il nomignolo è diventato virale. In queste ore intanto Maika ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, ma quando un utente si è rivolto a lei chiamandola “Totò” non è mancata la sua reazione. La Randazzo ha così dichiarato:

“Mamma mia basta. Non fa più ridere raga. Mi sembrate una massa di pecoroni, uno dietro ad un altro. Personalità dai”.

Ma non è finita. Maika Randazzo ha anche rivelato cosa pensa davvero di Alessia Pascarella e in merito ha affermato: “Alessia non mi piace. Ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferita è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questo teatrino e ognuno viva felicemente la propria vita”.