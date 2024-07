Dopo aver ricevuto diverse stoccate da Alessia Pascarella, in queste ore Maika Randazzo rispondendo alle domande dei fan sui social ha rivelato cosa pensa davvero dell’ex protagonista di Temptation Island.

Parla Maika Randazzo

Dopo la fine di Temptation Island a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Maika Randazzo e Lino Giuliano. I due infatti, dopo che quest’ultimo ha chiuso la relazione con Alessia Pascarella, hanno deciso di iniziare una frequentazione e solo di recente si sono mostrati insieme sui social, apparendo complici e affiatati. Proprio Lino ha anche condiviso una foto a letto insieme all’ex tentatrice e ovviamente lo scatto ha fatto discutere il web. Non è tardata ad arrivare anche la reazione della Pascarella, che ha lanciato l’ennesima stoccata alla neo coppia, che tuttavia non ha mai replicato. Almeno fino a questo momento.

LEGGI ANCHE: Maika Randazzo, la replica al soprannome “Totò” datole da Alessia

Nelle ultime ore infatti a intervenire è stata Maika Randazzo. L’ex tentatrice di Temptation Island ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram e ovviamente non è mancato il capitolo Alessia. La Randazzo così, senza peli sulla lingua, ha rivelato cosa pensa davvero della Pascarella e a quel punto ha affermato:

“Cosa penso di Alessia? Non mi piace. Ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferita è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questo teatrino e ognuno viva felicemente la propria vita”.

In queste ore intanto si sta mormorando che su Maika Randazzo si sarebbero posati gli occhi degli autori del Grande Fratello. Pare infatti che la produzione stia valutando l’ipotesi di avere non solo l’ex tentatrice nel cast, ma anche gli stessi Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Ma cosa accadrà dunque e chi varcherà la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.