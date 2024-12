Svolta nella carriera dell’attrice di film a luci rosse, Malena: “Mi sono ritirata e sono pentita. Ammetto che mi sono fatta male come donna”, ha raccontato in un’intervista.

Malena si ritira: addio ai film a luci rosse

Tante le notizie nel corso di questa giornata. Non ci sono solo news inerenti al mondo di Uomini e Donne e i suoi ex protagonisti o il Grande Fratello e altri programmi TV. A balzare all’occhio sono anche le parole di Malena, una delle ex attrici dei film per adulti più conosciute.

Abbiamo utilizzato il termine “ex” perché a quanto pare Malena ha deciso di chiudere con il mondo delle pellicole a luci rosse. A rivelarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista a Il Giornale. Nel suo discorso, come vedremo, l’ex attrice ha fatto sapere che probabilmente avrebbe dovuto fare delle scelte molto diverse, rispetto a come poi è andata nella realtà dei fatti: “Pensa che in adolescenza ho addirittura pensato di farmi suora. La fede e la religione per me erano tutto”.

Secondo il suo racconto al quotidiano, questa scelta di entrare a far parte del mondo hard sarebbe arrivata come una forma di ribellione, ma solo dopo si è resa conto dell’errore commesso. E a spiegare questo passaggio è stata proprio Malena nel corso dell’intervista:

“Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci adesso, è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione. […] A quel “fai questo perché sei portata”. Fai il liceo classico perché sei portata. E ho fatto lo scientifico. Non mettere gonne corte… […] Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”.

Malena nel suo racconto ha spiegato che anziché gettarsi a capofitto e farsi trascinare dal gioco, avrebbe forse dovuto rifletterci un po’ di più: “Mi sono fatta male da sola come donna”, ha ammesso. Nel suo discorso l’ex attrice ha fatto sapere che aveva una relazione con un uomo di cui però non era ufficialmente la sua compagna ma “l’altra”. Così nella sua testa sarebbe scattato un meccanismo, come ha spiegato lei stessa: “Visto che non posso essere tua sarò degli altri. Da quel momento il por*o entra nella mia vita”, ha detto.

In carriera da attrice ha recitato in 39 film, ma da più di un anno ha smesso di recitare in progetti di questo tipo. Poi sui suoi genitori Malena ha ammesso:

“Non glielo ho detto. Lo hanno scoperto dalla TV. Non volevo essere fermata e non volevo dare a mia madre la responsabilità, nei confronti di mio padre che da diciassette anni vive all’estero, di non avermi fermata”.

Però le cose sono cambiate e Malena ha fatto sapere che non le piaceva più ciò che accadeva intorno all’ambiente. Per quanto ami la trasgressione, questa è bella se vista come alternativa, ma era diventato tutto troppo esagerato: “Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema”. Ha ammesso che si sentiva di illudere quelle ragazze che, un giorno, sarebbero volute diventare come lei: “E io mi sento in colpa per questo. È un mondo pericoloso”.

Così dunque Malena ha chiuso ufficialmente con i film a luci rosse.