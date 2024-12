Sui social sono spuntate delle immagini dell’ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Pecorelli. Il ragazzo è stato pizzicato in compagnia di un’ex tronista, che in passato è stata una discussa protagonista del dating show. Così è esploso il gossip! C’è del tenero o sono solo amici?

Alessio di Uomini e Donne insieme a Sonia Lorenzini

Mentre ci si domanda se effettivamente nella prossima registrazione di Uomini e Donne ci sarà o meno una scelta, giungono di tanto in tanto le notizie sui protagonisti. Tra i tronisti dell’attuale edizione in corso del dating show, c’è stato anche Alessio Pecorelli. Il suo percorso però si è concluso prima del previsto e ora su di lui è emerso un gossip, dato che è stato beccato in compagnia di un’altra ex protagonista del programma.

Prima di arrivare a questo momento ricordiamo però che nelle ultime settimane della sua avventura a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli si è ritrovato ad avere a che fare con numerose segnalazioni. Secondo queste è stato beccato in più occasioni all’interno di alcuni locali. Ciò ha infranto le regole del programma a cui devono sottostare i tronisti.

In una delle segnalazioni, peraltro, Alessio Pecorelli è stato visto insieme a Mario Cusitore e in loro compagnia c’era una ragazza. Con lei pare che il tronista si sia intrattenuto parecchio tempo. Per quanto lui abbia provato a giustificarsi è stato allontanato dalla trasmissione, così come Mario (per poi farvi ritorno).

Terminata questa parentesi a Uomini e Donne, Alessio è tornato alla sua quotidianità, ma al web non sfugge nulla e qualcuno l’ha beccato a Verona insieme a Sonia Lorenzini.

Dalle immagini in questione i due ex di Uomini e Donne erano intenti a prendere qualcosa da mangiare e parlare. Sebbene non ci fosse nulla ci compromettente, ora in tanti si chiedono se tra i due ci sia o meno una frequentazione in corso. Al momento potrebbero essere solo amici e magari hanno trascorso del tempo insieme. Non sappiamo quale sia la natura del loro rapporto e loro non si sono espressi.