Giorgia ed Emanuel Lo si esibiscono con Fiorello a Viva Rai 2 e fanno centro nei nostri cuori (VIDEO)

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Viva Rai 2

Sulle note di “The Winner Takes It All”, Giorgia ed Emanuel Lo si sono esibiti insieme a Fiorello questa mattina a Viva Rai 2. La loro straordinaria performance vi conquisterà!

Giorgia ed Emanuel Lo si esibiscono con Fiorello

Dopo la bella puntata di Belve trasmessa ieri sera su Rai 2, questa mattina il secondo canale ci ha regalato un altro straordinario appuntamento con Viva Rai 2. Fiorello, come al solito, ha ricevuto degli ospiti nel corso del suo spazio e tra questi è tornata a far visita Giorgia. La cantante, dopo il divertente siparietto al semaforo di diverse puntate fa, stavolta ci ha regalato un duetto da brividi insieme allo showman.

Giorgia e Fiorello, infatti, hanno intonato “The Winner Takes It All”. Si è trattato di un momento musicale molto coinvolgente, accompagnato come sempre da una bella scenografia e dai passi di danza pensati da Luca Tommassini. I danzatori, molti di questi ex della scuola di Amici, ci hanno regalato una coreografia straordinaria…. con tanto di sorpresa a metà esibizione.

A spuntare sotto al telone rosso è stato infatti Emanuel Lo. Il prof di Amici 23 e coreografo ha avuto la possibilità di presenziare nella trasmissione di Fiorello in compagnia della fidanzata Giorgia. Ha avuto modo anche lui di eseguire dei passi di danza, una piccola coreografia che gli ha dato modo di omaggiare il suo idolo Michael Jackson, esattamente come già accaduto nel talent show di Maria De Filippi.

Il risultato finale, come potete vedere dal video sottostante, è davvero pazzesco! E probabilmente quanto raccontato fino a ora non rende a pieno il tutto. Il pubblico presente (ma così come chi ha seguito da casa e commentato sui social) è rimasto molto soddisfatto e ha acclamato Fiorello, Giorgia ed Emanuel Lo per questa performance meravigliosa!

La mattinata su Rai 2 è davvero partita con il botto dopo questo momento che ha riunito Fiorello, Giorgia ed Emanuel Lo.