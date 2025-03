In una recente intervista Malgioglio ha rivelato che il suo fidanzato e la famiglia di lui sono stati a Sanremo suoi ospiti durante la settimana del Festival. L’amore tra loro però sarebbe già finito!

Malgioglio rivela di essere tornato single

A qualcuno probabilmente sarà sfuggito ma a Verissimo durante l’intervista con Silvia Toffanin, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare della sua vita sentimentale. Il cantautore pare infatti che sia tornato nuovamente single dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, in qualità di co-conduttore.

Con molta serenità e con il sorriso sulle labbra, Cristiano Malgioglio ha raccontato che nei giorni a venire sarebbe partito alla volta della Turchia, per poi raggiungere la Spagna. In sua compagnia anche Onur, il suo ex fidanzato con cui avrebbe però mantenuto buonissimi rapporti.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Vybes fa una perfetta imitazione di Rkomi

Peraltro insieme ai genitori e al fratello, l’ormai vecchia fiamma di Cristiano Malgioglio ha raggiunto l’Italia il mese scorso per stargli accanto durante questo ritorno al Festival:

“Certo, sono venuti lì in platea per seguirmi. Penso che sua madre quando ha visto quel velo le sarà venuto un collasso”, ha esordito con una battuta simpatica. Facendosi poi più serio ha aggiunto: “Ha visto qualcosa che non aveva mai visto, di così particolare. Non sono stati però con me tutto il tempo. Gli hotel erano pieni e hanno alloggiato in un hotel a Imperia”, ha spiegato.

“Però mi sono costati tanto da mangiare. Sfamare quattro persone…”, ha detto ridacchiando Cristiano Malgioglio. Il cantautore ovviamente giocoso ha fatto sapere di non essere di certo tirchio, ma di essere stato davvero felice di avergli organizzato questa vacanza proprio durante la manifestazione canora.

A sorpresa poi Cristiano Malgioglio ha dichiarato quanto segue da Silvia Toffanin: “Ma adesso noi siamo amici. Non c’è più niente”, ha concluso lasciando però intendere che il loro rapporto non è stato scalfito dalla decisione di prendere strade differenti. Anzi, sono rimasti ottimi amici.

In ogni caso però Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che non esclude la possibilità di innamorarsi ancora e lascia sempre una porta aperta a nuove conoscenze in futuro.