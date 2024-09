Tutti siamo a conoscenza ormai dei brani che i tre rapper hanno rilasciato l’uno contro l’altro. Ma qualcuno potrebbe essersi chiesto quanti follower hanno guadagnato Fedez, Tony Effe e Niky Savage dopo i dissing. Ecco il numero esatto su Instagram.

I follower di Fedez, Niky Savage e Tony Effe dopo i dissing

Dopo le frecciatine all’interno delle Stories è stato Tony Effe il primo ha pubblicare un brano contro Fedez e Niky Savage. I due hanno poi replicato individualmente e Federico ha lanciato una serie di bordate al collega milanese all’interno di un testo che citava anche vari personaggi del mondo dello spettacolo. In molti si chiedono se questi attacchi siano autentici oppure una trovata pubblicitaria perché qualcuno ha notato un aumento di follower per tutti e tre sui social.

Da qui è sorta la domanda “ma quanti follower hanno guadagnato Fedez, Tony Effe e Niky Savage dopo i dissing?“. La risposta ce la può fornire il sito Not Just Analytics e il primo da cui si parte è Federico. Sappiamo che quest’ultimo a giugno del 2024 aveva subito una perdita importante di fan e la situazione non sembrava fermarsi.

L’impennata, però, c’è stata proprio nel momento in cui hanno avuto inizio gli attacchi con Tony. Il 17 settembre ne ha ottenuti 5.238, mantenendosi stabile due giorni dopo. Ma la crescita impressionante c’è stata nella giornata di ieri con oltre 21mila follower.

Oltre a Fedez, quanti follower hanno guadagnato Tony Effe e Niky Savage dopo i dissing? Il primo, tra il 17 e il 19 settembre ne ha ottenuti 148mila, mentre il secondo 96mila. delle cifre impressionanti che hanno messo il tarlo nell’orecchio di molti utenti sul web: si tratta di uno scontro reale oppure di una tattica per guadagnare follower?

Al momento non possiamo saperlo, ma la cosa certa è che sabato verrà rilasciato “Chiara“, nuovo singolo di Tony Effe.