News e anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata di oggi 19 settembre. Ecco tutto sul GF e i suoi protagonisti

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata del GF, dove saranno previsti nuovi ingressi. Vediamo subito quali sono tutte le anticipazioni e le varie news del Grande Fratello per l’appuntamento del 19 settembre.

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 19 settembre

Iniziamo subito con le anticipazioni del Grande Fratello! Questa sera durante la puntata del 19 settembre sono previsti dei nuovi ingressi.

Come anticipato da Alfonso Signorini durante l’appuntamento di lunedì, ci saranno dei nuovi arrivi.

Chi sono i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa della Casa del GF? Dalle anticipazioni del Grande Fratello sappiamo che quest’oggi è la volta di Amanda Lecciso (che prenderà il posto dello squalificato Lino Giuliano), Clayton Norcross, Helena Prestes, Iago García, Michael Castorino e poi ci sarà anche una concorrente non famosa di cui non si conosce il nome.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Ultim’ora e news in vista di questa puntata? C’è già stato qualche primo dissapore tra i concorrenti della nuova edizione.

Stando a quanto fornito dalle anticipazioni del Grande Fratello si potrebbe parlare di Eleonora Cecere e della sua prima sfuriata a causa del disordine lasciato dai concorrenti. La stessa si è lasciata andare anche a un commosso ricordo dei suoi cari, così come accaduto per Luca Calvani.

Non è nemmeno escluso si dia risalto al rapporto instaurato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Qualcuno ci ha già visto del tenero tra loro, dato che hanno trascorso molto tempo insieme. Ma ci sarà del reale interesse? Chissà!

Anche Tommaso Franchi, il giovane idraulico, ha avuto qualche scambio di veduta con i concorrenti e chissà non possa essere il primo indiziato per le nomination.

Sempre dalle anticipazioni del Grande Fratello si potrebbe parlare anche degli apprezzamenti di Jessica Morlacchi nei confronti di Javier Martínez, così come le confidenze hot di Luca Giglioli o alcune dichiarazioni fatte da Enzo Paolo Turchi.

Stasera sicuramente ci saranno le prime vere nomination.

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Presto, a partire dalla puntata di stasera, entreranno in gioco anche i sondaggi e vedremo quale sarà il gradimento del pubblico in vista delle prossime puntate.

A che ora va in onda stasera il Grande Fratello

Questa sera a che ora va in onda il Grande Fratello? La puntata, la seconda di questa edizione, del reality show è in onda su Canale 5 e verrà trasmessa in prima serata dalle 21:30.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Quando e dove va in onda il Grande Fratello? Di sicuro il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Extra (canale 55) e la piattaforma di Mediaset Infinity o sito del GF.

Sulle ultime citate poi è presente anche la diretta h24. È possibile usufruire anche di La 5 con alcuni appuntamenti. I collegamenti, dal lunedì al venerdì saranno alle 13:30 e 19:30 e dal lunedì alla domenica a 00.30.

Presenti ovviamente anche i daytime su Canale 5 ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 su Canale 5,

al alle e su Mentre su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Come detto si può usare anche Mediaset Infinity e il sul sito del Grande Fratello e sui profili social del programma per non perdervi nemmeno un minuto del reality!

Chi conduce il GF: conduttore e opinionisti

Sapete chi conduce il Grande Fratello? Confermata la presenza Alfonso Signorini alla guida della trasmissione.

Al suo fianco ci saranno anche Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi come opinioniste. In studio invece Rebecca Staffelli è l’inviata social.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Concludiamo infine con il ricordare chi sono i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. Tra gli uomini ricordiamo la presenza di: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). E ancora in elenco abbiamo: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Per il cast femminile: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi. Alle donne si aggiungerà la nuova concorrente nip.

Tra loro dunque ci sarà il vincitore! Vi aspettiamo per le prossime nuove e interessanti anticipazioni del Grande Fratello!