1 Il messaggio della manager dei Maneskin

La band ha raggiunto il riconoscimento anche internazionale grazie alla vittoria dell’Eurovision Song Contest poche settimane fa. Adesso il gruppo la fama meritata, ma è accaduto qualcosa che ha scosso molto i fan. La manager dei Maneskin, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio mosso da tanta commozione. Pare, infatti, che abbiano deciso di muoversi in una direzione diversa e per tale ragione hanno scelto di dire addio a lei, ovvero Marta Donà. Qui sotto la foto con il commento che vi abbiamo accennato.

Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi.

Ad oggi, purtroppo, non sappiamo ancora cosa abbia spinto i Maneskin a prendere tale decisione nei confronti della storica manager. Con lei, infatti, hanno passato gli ultimi 4 anni della loro carriera professionale. Qualsiasi sia la decisione, forse, la riveleranno tra qualche tempo. Forse c’entrano divergenze creative o questioni che non possiamo neanche immaginare. Dobbiamo solo attendere e vedere se la band vorrà condividere le motivazioni.

Non ci rimane che continuare a seguire i Maneskin per capire cosa faranno in futuro. Sappiamo, anche grazie alle parole della bassista Victoria nella conferenza stampa in occasione dell’Eurovision, che il nuovo CD dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Continueremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni. Continuate a seguirci per tante altre news.