I Maneskin all’Eurovision 2022

Questa sera, sabato 14 maggio 2022, è andata in onda la finale dell’Eurovision 2022. In occasione di questo speciale evento, che si celebra a Torino in Italia, i Maneskin sono tornati sul palco per un’esibizione speciale. Il motivo? L’anno precedente proprio loro sono stati i vincitori e ogni anni chi esce trionfante torna l’edizione successiva come ospite. Il gruppo amato in tutto il mondo ha portato un’esibizione che ha fatto impazzire il pubblico in studio e da casa.

Abbiamo visto, infatti, la performance sulle note di “Supermodel” e “If I Can Dream“. Il Palaolimpico di Torino è andato letteralmente in visibilio. L’esibizione ha fatto scatenare il pubblico. Su RaiPlay potrete recuperare la puntata. A presentarli ci hanno pensato i conduttori: “Lasciateci, ora, presentarvi il suono della bellezza italiana. Questo è il suono di una nuova era. Il suono di quattro giovani eroi. Il suono del rock and roll. Questo è il suono di una grande vittoria“.

Alla fine della performance, i Maneskin sul palco dell’Eurovision 2022 hanno risposto ad alcune domande di Alessandro Cattelan. Ha fatto loro i complimenti per la canzone, presentata qui in anteprima mondiale. Ha aggiunto, quindi, di averli visti crescere e di essere orgoglioso di loro per il loro tour in tutto il mondo. E poi: “Avete qualche suggerimento per i ragazzi nella green room?“. La loro risposta è stata: “Divertitevi e non vi avvicinate troppo ai tavoli“. Una battuta di Damiano sulla polemica che era scaturita su di lui, in merito a della presunta droga assunta in diretta, l’anno scorso. Ovviamente il tutto è stato smentito. (QUI per il video).

