1 Nuove accuse ai Maneskin

Si torna a parlare della vittoria più che meritata dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021. Se una parte della Francia, così come la stessa Barbara Pravi (seconda classificata) hanno accettato la sconfitta, non si può dire lo stesso per l’altra metà dei ‘cugini’ francesi.

Subito dopo la finale che ha sancito il trionfo dei Maneskin diversi utenti francesi hanno accusato ingiustamente Damiano David di aver sniffato della cocaina nella Green Room. Un qualcosa di impensabile! Attacco gravissimo e senza alcun fondamento, che ha portato così il frontman del gruppo a sottoporsi a dei test antidroga. Controlli che hanno ovviamente dato esito negativo. Ancor prima una parte della Francia aveva riconosciuto il talento dei ragazzi, spegnendo le polemiche, ma a quanto pare non è bastato.

Come se non bastasse, infatti, in questi giorni anche la Bielorussia ci è andata giù pesante contro i Maneskin e, in queste ore, si sono aggiunti altri media francesi. Dopo la tregua, infatti, sono tornati alla carica e hanno lanciato nuove accuse (anch’esse molto gravi) contro la band guidata da Damiano David.

Stando a quanto raccolto da Biccy, infatti, pare che alcuni magazine come Melty, Officielles e Gentside abbiano riportato delle perplessità di alcuni ‘esperti’:

« Dopo l’annuncio dell’esito negativo del test antidroga di Damiano David, cantante del gruppo italiano Maneskin, gli esperti si dicono “perplessi”

Quindi è chiuso davvero lo scandalo che ha segnato l’edizione 2021 dell’Eurovision? Sabato 22 maggio, Damiano David, il cantante del gruppo rock italiano Maneskin, è stato sorpreso mentre imitava una sniffata durante la competizione. Immagini che hanno scatenato una vivace polemica, spingendo l’artista 22enne a sottoporsi a un test antidroga il cui risultato è stato negativo».

Ma non è finita, perché sui Maneskin pare che la stampa francese abbia molto di che lamentarsi…