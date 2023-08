NEWS

Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Walter Nudo ha girato un video in cui si allena con il padre di 98 anni

Come ben sappiamo Walter Nudo si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Nonostante questo, però, continua a essere molto seguito sul suo profilo Instagram e qui ha pubblicato un video in cui si mostra con il suo papà. Il padre oggi ha 98 anni e ancora pieno di vita ha fatto compagnia al figlio durante un allenamento.

Nel video qui sotto, infatti, li vediamo mentre si siedono e si alzano dalla sedia. In descrizione si legge: “Domenica mattina allenamento speciale con un partner di allenamento speciale, di 98 anni!“. Secondo Walter, infatti, è molto importante avere un corpo sano così come la mente, in questo modo è possibile avere un’esistenza più sana e felice:

“L’uomo A TUTTE LE ETÀ’ ha bisogno di attività fisica, ha bisogno di rinforzarsi, ha bisogno di stimolare il suo testosterone, ha bisogno di allenare la sua forza per servire aiutare e proteggere la sua tribù”.

Walter Nudo, perciò, ha continuato a spiegare che l’attività fisica porta le persone a vivere più a lungo, come dimostrato dalla scienza:

“Hanno dimostrato scientificamente che una giusta attività fisica, ti porta a vivere meglio e di più, che ti fa sentire meglio, e quando ti senti meglio i tuoi pensieri sono più positivi, e le tue azioni sono allineate di conseguenza”.

Se questi sono i risultati, allora forse dovremmo tutti seguire il consiglio di Walter Nudo!