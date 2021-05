1 Spunta un retroscena sui Maneskin

È ormai trascorsa una settimana da quando i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021, con la loro Zitti e Buoni. Come sappiamo la band ha portato l’Italia al primo posto dopo più di 30 anni, regalando una grande soddisfazione al nostro paese. Nel mentre la loro canzone è ormai una vera e propria hit, e in tutto il mondo il pezzo sta scalando le classifiche. Solo qualche giorno fa infatti il gruppo si è posizionato la terzo posto della Top 10 Global di Spotify superando artisti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e The Weeknd. Ma non solo. Zitti e Buoni infatti ha dominato anche le classifiche del Regno Unito, debuttando al 17esimo posto, cosa che non accadeva da ben 30 anni!

Pare dunque che questo sia un momento d’oro per i Maneskin, che nel mentre stanno pensando anche di dedicarsi al mercato europeo, dati i risultati raggiunti. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sui social. Alcuni utenti hanno infatti scoperto come la band abbia scritto Zitti e Buoni già alcuni anni fa, tenendola però nel cassetto fino a qualche mese fa. Sui social ufficiali degli ex concorrenti di X Factor si nota un post risalente al maggio del 2017, che riporta come didascalia proprio la frase più iconica della canzone, che recita:

“Siamo fuori di testa, ma diversi da loro”.

I Maneskin dunque già nel 2017 avevano scritto Zitti e Buoni, che tuttavia pare sarebbe stata molto diversa dalla canzone che conosciamo oggi. Lo stesso Damiano aveva infatti svelato qualche tempo fa che questo era stato uno dei primi pezzi scritti dalla band, che all’epoca era stata concepito come una ballad e che solo in seguito è stato rielaborato in chiave più rock. Nel mentre in queste ore a parlare del successo ottenuto dal gruppo è stato Sangiovanni. Rivediamo le sue parole.