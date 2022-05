Tensioni tra i Maneskin? Lo scoop di Dagospia

Su Dagospia, in un articolo pubblicato dal giornalista Ivan Rota, si parla della fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri. Stando a quanto riportato dal giornalista sembrerebbe che il resto della band non abbia visto troppo di buon occhio l’esposizione mediatica della giovane influencer.

In base a quanto fornito da Dagospia, infatti, questa situazione avrebbe provocato qualche malumore. Ci sarebbero dei all’interno del gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Non vi è alcuna certezza, ma il gossip scalpita. Leggiamo ciò che è stato insinuato dal sito diretto da Roberto D’Agostino in merito e raccolto da Gossip e TV:

“Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo. La malattia, le foto piccanti e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie “La Signorina Nessuno”. Ospite di Serena Bortone, pareva già un personaggio navigato…”.

Questa dunque l’indiscrezione lanciata da Dagospia. Di recente, tra l’altro, Damiano dei Maneskin l’abbiamo visto spesso accanto pubblicamente alla sua dolce metà Giorgia Soleri per portare avanti la campagna di sensibilizzazione sulla vulvodinia, malattia che come sappiamo la modella si trova ad affrontare.

Oltretutto il cantante dei Maneskin non molto tempo fa è stato presente insieme alla sua fidanzata per presentare la proposta di legge alle Camere del Parlamento, affinché vulvodinia e neuropatia del pudendo siano riconosciute come patologie invalidanti, che richiedono un’adeguata assistenza sanitaria. Oggi come oggi in Italia non si conoscono i dati certi delle donne che soffrono della malattia menzionata, ma ci si sta adoperando affinché si intervenga e se ne parli maggiormente.

Dagospia dunque sostiene che la forte esposizione di Giorgia Soleri negli ultimi tempi abbia portato a qualche battibecco all’interno del gruppo, il quale però sembra essere particolarmente affiatato davanti ai riflettori. I Maneskin interverranno per fare chiarezza circa questi pettegolezzi?

