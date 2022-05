1 Come votare i finalisti di Amici 21

Questa sera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 21, e finalmente verrà eletto il vincitore di questa edizione. Per la prima volta a contendersi il titolo di primo classificato sono ben 6 allievi, ovvero Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe. Solo uno tra loro alzerà la tanto ambita coppa, e di certo nel corso della serata non mancheranno emozioni e colpi di scena.

Nel corso della diretta Maria De Filippi aprirà il televoto e sarà il pubblico da casa a decretare il vincitore del talent show. Ma come è possibile votare i finalisti durante la finale?

Per esprimere le proprie preferenze ci sono diversi metodi, e adesso ve li spieghiamo uno a uno.

Partiamo dal primo.

Amici 21 televoto: come votare via SMS

Il primo metodo per votare i finalisti durante la finale è il classico SMS, che da anni conosciamo bene.

Nel momento in cui Maria De Filippi aprirà il televoto sarà possibile inviare un messaggio al numero 477.000.1, scrivendo il nome del vostro concorrente preferito.

A quel punto riceverete un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 Euro. Ricordiamo che la tariffa varia in base all’operatore telefonico.

Ma non è tutto.