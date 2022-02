Il ritorno dei Maneskin a Sanremo

Sono trascorsi soltanto 11 mesi da quando i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo con la loro ormai iconica Zitti e Buoni. Da quel momento per la band romana si sono spalancate le porte del mondo intero, e dopo aver trionfato all’Eurovision Song Contest 2021, gli ex volti di X Factor hanno conquistato l’Europa e anche l’America, ottenendo un successo dietro l’altro.

Questa sera però, in occasione della partenza del Festival di Sanremo 2022, Damiano David e i suoi compagni hanno deciso di fare ritorno al Teatro Ariston, lì dove tutto è iniziato, stavolta nelle vesti di ospiti della kermesse. L’arrivo della band era attesissimo, e naturalmente in molti si sono chiesti come ci avrebbero stupito i quattro artisti.

Sul palco dl Sanremo 2022 così i Maneskin hanno cantato proprio Zitti e Buoni, e naturalmente il pubblico da casa e gli utenti sul web sono letteralmente esplosi. La performance del gruppo ha infatti infiammato i social, e naturalmente non sono mancate le emozioni.

Voi non lo sapete, ma io avevo detto che era giusto vincessero loro Sanremo 2021 perché erano i più gettonati per andare all'Eurovision essendo il rock un genere mondiale! 💝 E poi?! ✈️

Sono volati in alto! 💯 #måneskin #maneskin #Sanremo2022 @thisismaneskin @LaVeraLorySmile pic.twitter.com/OPWkOm4kQS — ♌ *LorySmile*_TV 🌶️🧙‍♀️✈️🤺🍾🥂🌟🏳️‍🌈💋 (@LorySmile_TV) February 1, 2022

La band romana visibilmente commossa ha ringraziato il pubblico e Amadeus, che fortemente ha voluto Damiano e gli altri musicisti sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata del Festival della canzone italiana.

Novella 2000 © riproduzione riservata.