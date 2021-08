Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno scelto la location per il loro matrimonio

1 Manila Nazzaro si sposa

Sono passati ben quattro anni da quando Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno dato ufficialmente il via alla loro bellissima storia d’amore. Dopo una lunga storia i due, come ricorderemo, lo scorso anno hanno deciso di partecipare a Temptation Island, dove hanno conquistato il cuore del pubblico. Nonostante qualche piccolo problema però la coppia nel corso del falò di confronto finale ha deciso di lasciare il programma insieme. Manila e Lorenzo sono così tornati a casa più forti e innamorati di prima, e come se non bastasse l’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno anche deciso di sposarsi! Amoruso così si è trasferito a Roma, dove la Nazzaro vive con i suoi due figli, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia per questa splendida coppia.

Adesso però è arrivata una notizia che ha rallegrato tutto i fan. Da poco infatti la Nazzaro ha ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza, dalla cui relazione sono nati Nicolas e Francesco Pio. La showgirl così è finalmente libera di convolare a nozze con il suo compagno, che a breve finalmente si celebreranno. Attualmente però i due non ancora scelto una data, ciò nonostante la coppia sta già organizzando il grande giorno.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso infatti hanno svelato al settimanale Di Più di aver finalmente scelto la location del loro matrimonio! Ma dove si celebreranno dunque le nozze degli ex concorrenti di Temptation Island? Come qualcuno saprà proprio l’ex calciatore possiede una bellissima villa in Toscana, avvolta nel verde, ed è proprio lì che Manila e Lorenzo si uniranno col rito civile. Come annunciato però al momento non sappiamo ancora quando i due si sposeranno, ma a breve senza dubbio arriveranno ulteriori news in merito.

Nel mentre qualche mese fa proprio Manila ha fatto una confessione sui social che ha sconvolto il web. La Nazzaro infatti ha raccontato di aver perso un figlio e di aver avuto un aborto spontaneo. Rileggiamo le sue dichiarazioni in merito.