Sono passati alcuni mesi da quando Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno partecipato all’edizione estiva di Temptation Island. I due, insieme da quasi quattro anni, ha deciso di mettere alla prova i loro sentimenti, e di dare una svolta alla loro relazione. Nonostante qualche piccolo problema però, al momento del falò di confronto la coppia ha avuto modo di avere un chiarimento e così Manila e Lorenzo hanno lasciato insieme la trasmissione. Da quel momento tra la conduttrice e l’ex calciatore è tornato il sereno, e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia.

Qualche ora fa però inaspettatamente proprio Manila Nazzaro sui social ha fatto una confessione che ha lasciato i fan e il web senza parole. La presentatrice ha infatti svelato che lei e Lorenzo Amoruso qualche settimana fa hanno perso un figlio. Queste le dolorose parole della Nazzaro:

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere! Buon anno”.