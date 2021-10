1 La nomination di Manila Nazzaro

Durante la puntata di ieri del GF Vip un vero e proprio colpo di scena ce l’ha regalato Manila Nazzaro (ancora immune tra i vipponi). L’ex Miss Italia, infatti, durante le nomination ha sorpreso tutti e quando le è stato chiesto chi volesse mandare al televoto ha fatto il nome di Raffaella Fico. Tutto il pubblico è rimasto senza parole per questa sua decisione e si è chiesto il perché, così come la stessa concorrente che ha preso il voto.

Raffaella Fico, dopo l’accaduto, non sembra averla presa molto bene, anzi, si è scatenata come una furia nei confronti di Manila Nazzaro, facendole notare che fino a due giorni fa lamentava i comportamenti di Soleil Sorge e poi ha fatto il suo nome inspiegabilmente. Ecco le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Mario Balotelli raccolte da Biccy:

«Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’.

Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!», ha sbottato Raffaella Fico rivolgendosi a Manila Nazzaro.

«C’erano più persone che potevi votare e non l’hai fatto. Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina».

Ha proseguito molto infastidita Raffaella Fico. Ma come si sarà giustificata Manila Nazzaro per questo suo gesto? Andiamo a vedere cosa è accaduto…