1 La superstizione di Manila Nazzaro

In questi ultimi giorni abbiamo assistito all’interruzione del rapporto d’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Il tutto è precipitato nel momento in cui Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e ha iniziato a interagire con gli altri inquilini. All’influencer non è andato giù il fatto che l’amica si sia avvicinata così tanto alla moglie di Alex Belli. Un altro momento di tensione c’è stato durante le nomination della puntata di venerdì 28 gennaio 2022.

Subito dopo la fine della serata, poi, la Nazzaro si è trovata intorno a un tavolino a parlare con altri gieffini. Tra loro Miriana, Gianmaria, Sophie, Lucrezia e Alessandro. Nel video, disponibile anche qui sotto, possiamo sentire la conduttrice affermare: “Qui c’è un agguato nei miei confronti. Da qualche giorno. Sì, brava, hai ragione. Fammi toccare ferro che qui c’è gente che mi sta veramente…“. In molti hanno pensato si riferisse a Soleil.

Manila: "C'é un agguato nei miei confronti"

*Lulú fa il gesto delle corna contro la sfortuna*

Manila: "Famme toccà ferro che qui c'è gente che me sta… (buttando male il senso é)"



Nel 2022 dobbiamo vedere ancora ste scene penose? @SBruganelli @AdrianaVolpeTV #Gfvip #solearmy pic.twitter.com/0QILHBUCNo — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 29, 2022

La reazione degli utenti del web non è stata delle migliori. In molti hanno voluto schierarsi contro Manila Nazzaro. Ecco alcuni commenti: “Dire che una persona porta sfiga è un messaggio pessimo, molto paggio di lavapiatti” oppure “Cioè, vi rendete conto? Che vergogna“. Ma possiamo anche leggere: “Quanta ignoranza tutta insieme“. Ma c’è anche chi la difende, in parte: “Tutto questo sdegno quando Soleil tolse Gianmaria dalla stanza perché aveva energia negativa non l’ho visto. In questo caso invece Manila che non ha neanche fatto nomi sarebbe vergognosa“.

